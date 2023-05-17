Науковці знайшли потенційну протиотруту від блідої поганки
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Tom May
Науковці знайшли потенційну протиотруту від сильного токсину, що міститься в найотруйнішому грибі у світі — мухоморі зеленому, або блідній поганці. Цей гриб стає причиною 90% смертей від грибів у світі.
Про це пише The Guardian.
Основний токсин у блідій поганці — пептид α-аманітин, що призводить до печінкової та ниркової недостатності. Китайські та австралійські дослідники вважають, що його може блокувати індоціаніновий зелений — барвник, який використовують у медичній візуалізації.
Препарат випробували на мишах і на клітинних тканинах людини та виявили, що індоціаніновий зелений здатний запобігти пошкодженню печінки та нирок, спричиненому α-аманітином. Він також підвищив шанси на виживання після отруєння.
Науковці назвали результати багатообіцяючими, але, за їхніми словами, необхідні подальші клінічні експерименти — треба визначити, чи розповсюджується подібний ефект на людей.
Експерт із грибів і головний науковий співробітник Королівського ботанічного саду Сіднея, професор Бретт Саммерелл наголосив, що бліді поганки «надзвичайно небезпечні та токсичні». Їх часто сприймають за інші гриби через зовнішню схожість.
- У 2020 році група дослідників з Університету Північної Кароліни в Шарлотті та Стенфордського університету виявила, що гриби, які виросли в середині реактора Чорнобильської АЕС, можуть живитися радіацією і захищати від неї астронавтів у космосі.