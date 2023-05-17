CNN: Одна з українських систем Patriot отримала мінімальні пошкодження. Її вже оглянули американські інспектори
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Система Patriot в Україні отримала мінімальні пошкодження через російський нічний удар 16 травня. Її вже оглянули американські інспектори.
Про це пише CNN із посиланням на американських чиновників.
У США не вважають, що через пошкодження систему потрібно буде знімати з бойового чергування.
У системі Patriot є багато складових від радару та командного пункту до пускових установок, яка саме з них була пошкоджена — невідомо. Однак найбільш важлива частина системи — радіолокаційна — не постраждала.
- Уночі 16 травня росія атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила 6 балістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування (С-400 або «Іскандер»).
- Після цього CNN із посиланням на американських посадовців написало, що росіяни під час нічної атаки, імовірно, пошкодили одну із систем Patriot, але не знищили її. Однак у Білому домі поки що не підтверджують інформацію про можливе пошкодження системи Patriot в Україні. Але там наголосили, що якщо це справді сталося, то США допоможуть її полагодити.