Росія атакувала Миколаїв «Калібрами» — одна жінка дістала поранення

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Російські війська 16 травня о 23:08 вдарили по Миколаєву двома ракетами «Калібр». Одна жінка зазнала поранень.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв про пожежі після вибухів. Згодом очільник області Віталій Кім уточнив, що займання сталося на відкритій території, пожежу локалізували.

Частково зруйновані торговий центр та автосалон. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки та магазини.

Окрім цього, є влучання по обʼєкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Повітряну тривогу, під час якої стався удар, оголошували з 23:08 до 00:12.