Сили оборони ліквідували вже понад 200 тисяч окупантів на українській землі

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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут і атакувати Іванівське й Марʼїнку. За минулу добу Сили оборони України відбили 55 атак ворога та ліквідували 610 окупантів.

Загальні бойові втрати росіян у повномасштабній війні з Україною перетнули позначку 200 тисяч убитих.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Марʼїнка.

Для ракетних ударів росіяни використали учора 6 ракет «Кинджал», 13 крилатих ракет «Калібр» (дві підірвалися в повітрі) та 10 ракет наземного базування С-400 та «Іскандер-М». Протиповітряна оборона збила 25 цілей.

Крім того, російські війська завдали 57 авіаційних ударів і 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ і населених пунктах.

Натомість українська авіація завдала 14 ударів по районах скупчення російських солдатів та їхньої техніки, а також 4 удари по російських зенітно-ракетних комплексах. Також знищили 10 ударних та 6 розвідувальних безпілотників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів та пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.