ОВА можуть врегулювати роботу вуличних камер, щоб не транслювати роботу ППО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Військові адміністрації на місцях можуть регулювати роботу вуличних камер відеоспостереження, щоб окупанти не могли бачити роботу української ППО в режимі онлайн.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
«Такі камери працюють по всьому світу, у режимі онлайн роблять трансляцію на YouТube-канали. У нашій ситуації, коли у країні діє воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями. Коли є робота протиповітряної оборони, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військових адміністрацій підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО», — зазначив він.
За його словами, камери, які знімають онлайн, є не лише в державних інституціях, але й у різних закладах, зокрема на заправках.
Щодо українських громадян, які знімають роботу ППО на телефони, Ігнат зазначив, що це питання сумління.
Повітряні сили регулярно просять не знімати та не викладати бойову роботу української ППО.
«Бабель» разом з аналітиками OSINT-спільноти Molfar пояснює та нагадує, чому взагалі ніколи не можна знімати роботу ППО.
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