«Укренерго» закликає економити світло у вечірні години, поки триває ремонт енергоблоків

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

В енергосистемі України знизився обсяг потужності та резервів через ремонтні роботи на енергоблоках електростанцій, які зазнали масованих обстрілів упродовж осені та зими.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» та закликає зменшити споживання електроенергії у вечірні години — із 19:00 до 22:00.

«Триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою», — йдеться в повідомленні.

Енергетики просять «допомогти енергосистемі працювати стабільно» завдяки економії.

«Вимкнувши кілька електроприладів, або використовуючи їх вдень, або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування», — додали в пресслужбі.

За даними «Укренерго», нічна масована ракетна та дронова атаки російської армії по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години, коли в енергосистемі є надлишок потужності.

Попередня масована атака була в ніч проти 14 травня. Тоді окупанти атакували Україну за різними напрямками ударними дронами Shahed-136/131 і ракетами з кораблів і літаків стратегічної авіації. Українські військові знищили три крилаті ракети і 25 безпілотних літальних апаратів противника, включно з 18 дронами Shahed-136/131. Зокрема, збили всі російські безпілотники, які летіли в напрямку Києва.