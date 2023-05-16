Дослідження: За останні 150 років мозок собак несподівано збільшився

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Kálmán Czeibert

Шведські біологи виявили, що сучасні породи собак, які зʼявилися за останні 150 років, мають більші черепи порівняно з розмірами тіла. Для цього дослідники проаналізували черепи 159 порід собак та вовків.

Про це пише Science Alert.

Kálmán Czeibert

Причому раніше численні дослідження довели, що приручення диких тварин різко зменшує розмір їхнього мозку. Науковці вважають це реакцією на зниження потреби в ресурсах для виживання.

Тож результат нового дослідження став несподіванкою. Мозок вовка виявився на 24% більшим, ніж у собаки того ж розміру, але що більше порода відрізнялася від вовка з генетичної точки зору, то більшим був мозок пса.

Імовірно, одомашнення собак тисячі років тому спочатку зменшило частини їхнього мозку (наприклад, ті, що повʼязані з вибором партнера, хижаками чи полюванням), а сучасне розведення спричинило певний когнітивний розвиток протягом останніх півтора століття.