Країни Євросоюзу спільно схвалили перші у світі комплексні правила регуляції криптовалюти

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Держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту, передає Reuters.

Спільне рішення країн ЄС міністр фінансів Швеції аргументувала так: правила потрібні, аби захистити європейців, які інвестують у криптовалюту, і зупинити відмивання грошей чи фінансування тероризму за допомогою криптоіндустрії.

Комплексні правила вимагають від криптовалютних компаній мати лізенції, щоб вони могли випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в усіх країнах блоку.