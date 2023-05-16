Росія офіційно виходить з Договору про звичайні збройні сили в Європі

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Matt Morgan / Flickr

Держдума росії прийняла закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі, який був підписаний в 1990 році в Парижі з країнами НАТО та державами, які входили до Організації Варшавського договору, включаючи СРСР.

За відповідне рішення депутати проголосували одностайно, після чого почали аплодувати.

Цей договір обмежував кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць. Документ обмежував пʼять основних категорій — це бойові танки, бойові броньовані машини, артилерія, ударні вертольоти та бойові літаки. Договір застосовувався на територіях від Атлантичного океану до Уральських гір, річки Урал і Каспійського моря, включаючи острови.

Відповідно до договору, блокам дозволялося мати однакову кількість перелічених озброєнь. Їхня сумарна кількість не повинна була перевищувати 40 тисяч танків, 60 тисяч бойових броньованих машин, 40 тисяч артилерійських одиниць, 13,6 тисячі бойових літаків та чотири тисячі ударних гелікоптерів.