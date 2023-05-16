НАБУ та САП підтвердили затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва та ще одного причетного до корупційної схеми

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Голову Верховного суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта затримали у справі про корупційну схему, до якої причетні як керівництво суду, так і судді. Підозри нікому не вручали.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура на спільному брифінгу.

За даними слідства, у Верховному суді створили злочинне угрупування (так званий «бекофіс») під керівництвом Всеволода Князєва. Детективи НАБУ і САП під прикриттям вели суддю з початку року після того, як їм надійшла інформація про корупцію.

У НАБУ розповіли, що справа повʼязана з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Мовляв, той домовився з керівником одного з адвокатських обʼєднань передати хабар керівництву суду, щоб вони ухвалювали «потрібні» рішення.

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, першу частину хабаря передали 3 травня, а другу — 15 травня. Це зафіксували «на гарячому».

У пресслужбі Костянтина Жеваго «Бабелю» повідомили, що акціонер Ferrexpo не має відношення до цієї ситуації, а інформація про те, що хабар могли давати люди, які діяли в інтересах бізнесмена, неправдива. Там заявляють, що Велика палата ВС прийняла ухвалу від 19 квітня 2023 року, якою визнала законним придбання компанією Ferrexpo Полтавського ГЗК у 2002 році, не в інтересах Жеваго, а «в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі».

Зараз слідчі встановлюють, на які ще інстанції та які їхні рішення «бекофіс» міг впливати.

Голова Верховного суду залишиться під вартою до рішення Вищого антикорсуду про запобіжний захід.