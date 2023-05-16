Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області
- Автор:
- Софія Телішевська
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STR / NurPhoto via Getty Images
Депутати Чернівецької обласної ради заборонили діяльність Московського патріархату на території області.
Також рада проаналізує законність користування Московським патріархатом храмами і церквами, які цій організації безоплатно передали.
Депутати планують звернутися до Верховної Ради, щоб нардепи ухвалили законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій». Він визначає особливості діяльності іноземних релігійних організацій на території України.
Зокрема, в одному з пунктів йдеться про заборону іноземних релігійних організацій, які підтримують збройну агресію проти України, наприклад, через виступи керівників.
- УПЦ МП — частина Російської православної церкви (РПЦ), яка в Україні офіційно має статус «самоврядної церкви з правами широкої автономії». На соборі 27 травня УПЦ МП заявила про свою незалежність (внесла зміни до статуту) і висловила незгоду з патріархом РПЦ Кирилом, який підтримав вторгнення рф в Україну, проте не засудила його.
- Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила, що рішення УПЦ МП «не призвели до розриву церковно-канонічного звʼязку з РПЦ» і управління УПЦ МП «продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування».