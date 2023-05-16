У росії затримали колишнього співробітника посольства США
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pikist
У росії ФСБ затримала колишнього співробітника посольства США Роберта Шонова. Його тримають у московському СІЗО «Лефортово».
Про це пише BBC із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Шонова затримали у місті Владивосток. Йому закидають «співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою або міжнародною чи іноземною організацією». За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Наразі Шонова заарештували на три місяці. Дату суду ще не призначили.
- У «Лефортово» також утримують американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Його затримали в російському місті Єкатеринбург 30 березня. Суд Москви відправив Гершковича у СІЗО до 29 травня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.
- Також у російській вʼязниці наразі перебуває колишній морський піхотинець США Пол Вілан, якого у 2020 році засудили до 16 років увʼязнення за підозрою в шпигунстві.