У росії затримали колишнього співробітника посольства США

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У росії ФСБ затримала колишнього співробітника посольства США Роберта Шонова. Його тримають у московському СІЗО «Лефортово».

Про це пише BBC із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Шонова затримали у місті Владивосток. Йому закидають «співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою або міжнародною чи іноземною організацією». За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі Шонова заарештували на три місяці. Дату суду ще не призначили.