Звіт спецпрокурора США: ФБР не мало достатніх підстав розслідувати звʼязки Трампа з росією

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Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем оприлюднив звіт за підсумками розслідування дій ФБР, які стежили за Дональдом Трампом через його можливі звʼязки з росією. Він дійшов до висновку, що ФБР не мало достатніх підстав для цього.

Про це пише CNN.

За словами прокурора, ФБР не повинно було починати розслідування звʼязків між передвиборчою кампанією Трампа та росією, оскільки використовувало для ухвалення цього рішення «сирі, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані».

Дарем наголошує, що з боку принаймні певних співробітників ФБР, які безпосередньо займалися справою Трампа, існувала «схильність до початку розслідування» проти експрезидента США. Водночас спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.

Джона Дарема ще у 2019 році призначив тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр проаналізувати джерело й підстави для проведення розслідування ймовірних звʼязків штабу Трампа з росією. Під час розслідування він домігся лише одного обвинувального вироку: юрист ФБР Кевін Клайнсміт визнав, що підробив електронного листа про ордер на стеження у справі Трампа, але завдяки зізнанню уник вʼязниці.