Медіагрупа VICE подала заяву про банкрутство. Це видання брало інтервʼю у російської дитячої омбудсменки Львової-Бєлової

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Медіагрупа VICE Media подала заяву про банкрутство та планує продаж групі кредиторів. Групі належать сайти Vice та Motherboard.

Про це пише Reuters.

Там зазначають, що групу можуть продати консорціуму кредиторів, куди входять Fortress Investment Group, Soros Fund Management та Monroe Capital. Вони готові заплатити $225 мільйонів та взяти на себе всі зобовʼязання медіагрупи. Водночас вартість активів VICE оцінюють від $500 мільйонів до мільярда доларів.

VICE отримала від кредиторів зобовʼязання і згоду на використання понад $20 мільйонів, яких має вистачити для фінансування бізнесу в процесі продажу.

Група VICE належала до цифрових медіа, які швидко зросли протягом короткого проміжку часу, та свого часу мала високі показники роботи. Проте наразі чимало технологічних та медіакомпаній змушені скорочувати витрати, щоб вижити в умовах слабкого рекламного ринку на тлі cповільнення економічного зростання.