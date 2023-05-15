Медіагрупа VICE подала заяву про банкрутство. Це видання брало інтервʼю у російської дитячої омбудсменки Львової-Бєлової
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Медіагрупа VICE Media подала заяву про банкрутство та планує продаж групі кредиторів. Групі належать сайти Vice та Motherboard.
Про це пише Reuters.
Там зазначають, що групу можуть продати консорціуму кредиторів, куди входять Fortress Investment Group, Soros Fund Management та Monroe Capital. Вони готові заплатити $225 мільйонів та взяти на себе всі зобовʼязання медіагрупи. Водночас вартість активів VICE оцінюють від $500 мільйонів до мільярда доларів.
VICE отримала від кредиторів зобовʼязання і згоду на використання понад $20 мільйонів, яких має вистачити для фінансування бізнесу в процесі продажу.
Група VICE належала до цифрових медіа, які швидко зросли протягом короткого проміжку часу, та свого часу мала високі показники роботи. Проте наразі чимало технологічних та медіакомпаній змушені скорочувати витрати, щоб вижити в умовах слабкого рекламного ринку на тлі cповільнення економічного зростання.
- На початку травня американський телеканал Vice зробив інтервʼю з російським дитячим омбудсменом Марією Львовою-Бєловою, яка розповіла про те, що «рятувала українських дітей», коли їх депортували до рф. Інтервʼю Vice із Львовою-Бєловою вийшло 1 травня. Журналісти розповіли, що вона добре підготувалася, а її команда знімала їх на мобільні телефони за кілька днів до зустрічі. У розмові вона заперечує звинувачення в депортації українських дітей, заявляє, що «рятували дітей з регіонів, які визнали себе російськими, це російськомовні діти, які захотіли стати частиною великої росії». Також вона розповіла, що росіяни всиновили 380 українських дітей.