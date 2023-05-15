Лукашенко підтвердив збиття чотирьох російських бортів у Брянській області

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Reuters / «Бабель»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив інформацію російських медіа про збиття у Брянській області 13 травня чотирьох російських бортів. Тоді повідомляли про падіння бомбардувальника Су-34, винищувача Су-35 та двох гелікоптерів Мі-8.

«Три доби після подій поряд з нами — я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми змушені реагувати. З того часу ми перебуваємо у підвищеній готовності, наші війська», — заявив Лукашенко.