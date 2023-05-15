Голова ОВА спростував фейк про нібито вибухи боєприпасів у Тернополі під час ракетного удару росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Під час російського ракетного обстрілу Тернополя жодні боєприпаси не вибухали.
Про це заявив голова ОВА Володимир Труш.
За його словами, частину російських ракет збили сили ППО.
«Які цілі були визначені москалями — нам на сьогодні невідомо, але те, куди прилетіли ракети, — це терористичний акт, злочин проти людства, тому що це цивільні обʼєкти, обʼєкти комерційного призначення, це житлові будинки, дачні ділянки», — сказав Труш.
Він розповів, що перший обстріл 13 травня пошкодив складські приміщення — там зберігали товари сільськогосподарського призначення й гуманітарну допомогу.
А прильоти 14 травня о 05:00 у Тернопільській і Великогаївській громадах прийшлися на дачний кооператив та комерційну структуру, яка зберігала в автопарку транспортні засоби.
«У ЗМІ та інтернеті поширюють інформацію, що в Тернополі знищено склад боєприпасів зі збідненим ураном. Це — фейк. Його запускають ті люди, які працюють на москалів, щоб дестабілізувати ситуацію і зробити паніку. Офіційно заявляю: ніякі боєприпаси під час ракетного обстрілу не вибухали, збідненого урану в Тернополі немає… Нема чого переживати», — підкреслив Труш.
- Після ракетного удару в російському Міноборони заявили, що в Тернополі та на Дніпропетровщині було «завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного й морського базування по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ та місцях зберігання боєприпасів, озброєння й військової техніки, які надійшли від західних країн».
- 25 квітня стало відомо, що Україна разом із танками Challenger 2 отримала від Великої Британії снаряди, зокрема — зі збідненим ураном. У Міноборони Великої Британії заявили 11 травня, що всі обіцяні танки Challenger 2 уже в Україні.