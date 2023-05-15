У ГУР прокоментували інформацію про звʼязки української розвідки з власником «ПВК Вагнера» Пригожиним
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону прокоментував матеріал The Washington Post, у якому йдеться про нібито контакти української розвідки з власником російської «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.
За його словами, Україна повинна обговорювати такі речі, коли це на користь її національним інтересам і допоможе звільнити території. Для цього спецслужби й розвідка, каже Юсов, користуються різними інструментами.
А щодо «окремих вкидів» Андрій Юсов заявив, що їх не треба коментувати.
- У матеріалі The Washington Post опублікували інформацію про те, що Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту. Газета пише, що Пригожин на тлі конфлікту з керівництвом російського Міноборони підтримує звʼязки з Головним управлінням розвідки Міноборони України.
- Сам Пригожин уже відреагував на публікацію і підтвердив контакти з ГУР, додавши що «ми до сих пір із [головою ГУР Кирилом] Будановим перебуваємо в Африці».
- 13 квітня The Washington опублікувала розшифровку інтервʼю з Володимиром Зеленським, але згодом видалила з нього великий фрагмент про контакти ГУР із власником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним. Зеленський питав у журналістів, звідки в них такі дані і з ким саме з українців вони спілкувались на цю тему, оскільки злив такої інформації — це державна зрада.