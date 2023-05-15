Ігор Терехов: У Харкові ще 900 тіл потребують перепоховання

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Сергій Моргунов / «Бабель»

У Харкові ще близько 900 тіл потрібно перепоховати з братніх могил, а для деяких із них необхідно провести тест ДНК.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Потрібно перепоховати ще близько 900 людей і провести тести ДНК. Якби нам дозволили, ми б уже все зробили, але є процедури документування злочинів рф. Є буква закону, якої потрібно дотримуватися. До речі, коли я був у США, наші партнери наполягали, щоб документування відбувалося в межах міжнародного права, тому що це теж буде свідоцтвом злочинів рф», — зазначив він.

27 вересня 2022и року стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом поховань загиблих у мішках і можливого недбальства працівників комунального підприємства. Інформацію внесли до ЄРДР за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) та ст. 367 (Службова недбалість) ККУ.

За різними даними, в одній траншеї протягом кількох місяців було поховано 1 020 чи 1 220 тіл.