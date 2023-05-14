WP питала Зеленського про зв’язок ГУР з Євгенієм Пригожиним. Цей фрагмент з інтерв’ю потім видалили
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Американська газета The Washington Post 1 травня взяла інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського і опублікувала його розшифровку 13 травня. Проте деякі користувачі, пише «Російська служба ВВС», помітили, що після публікації з оригіналу розшифровки видалили великий фрагмент.
У ньому Зеленський відповів на серію запитань про квітневий витік американських секретних документів, у яких, як стверджували журналісти, були дані про контакти Головного управління розвідки Міноборони України з власником російської «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним. Ось архівна версія повного інтерв’ю The Washington Post.
При порівнянні розшифровок видно, що з доступної на сайті WP версії зник наступний фрагмент:
- The Washington Post: У документах йдеться, що ГУР, ваше розвідувальне управління, має неофіційні контакти з Євгенієм Пригожиним, про які ви знали, зокрема про зустріч Євгенія Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда?
- Володимир Зеленський: Це питання [воєнної] розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? Дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду говорить про діяльність нашої розвідки, я теж хотів би поставити вам запитання: «З якими джерелами з України ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки?» Тому що це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?
- WP: Я розмовляв із чиновниками в уряді, але ці документи не з України, вони з...
- Зеленський: Не має значення, звідки документи. Питання, з яким українським чиновником ви розмовляли? Тому що, якщо вони щось говорять про нашу розвідку, — це зрада. Якщо щось говорять про конкретний наступальний план того чи іншого генерала — це теж зрада. Я тому й запитав вас, з якими українцями ви розмовляєте?
- WP: Про ці конкретні документи? Ви перша людина, з якою я говорю про них.
- Зеленський: Добре.
- WP: Я можу вам прочитати, яка саме інформація є про Пригожина і ГУР. Тринадцятого лютого начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив вам про російський план дестабілізувати Молдову за допомогою двох колишніх співробітників «ПВК Вагнера». Буданов повідомив вам, що розглядає цю російську схему, як спосіб [російської сторони] викрити Пригожина [в контактах з ГУР], тому що «ми маємо з ним справу». Ви доручили Буданову поінформувати президента Молдови Майю Санду, а Буданов вам сказав, що ГУР повідомило Пригожину про те, що його буде оголошено зрадником, який працює на Україну. У документі також йдеться, що Буданов очікував використання росіянами подробиць таємних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами ГУР в Африці...
- Зеленський: Слухайте, якщо чесно, ви просто щось читаєте, щось говорите. Я просто не розумію, звідки ви це берете, з ким розмовляєте і таке інше. Ви розповідаєте про те, як я зустрічався з Будановим. Це говорить про те, що у вас, як би це висловитися… Схоже, що у вас є люди, які мають якісь записи, чи у вас є докази, чи у вас є щось, бо це так виглядає. Ви знову робите, я перепрошую, те, що робили раніше. Ви публікуєте якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі. Отже я не зовсім розумію, про що ви говорите. Я не зовсім розумію вашої мети. Ваша мета — допомогти росії? Це означає, що у нас різні цілі. Якщо я не сиджу з ними за одним столом, то не зовсім розумію, про що ми говоримо. Кожне з цих запитань просто демотивує Україну, демотивує певних партнерів допомагати Україні. Так чи інакше, я просто не розумію вашої мети.
Журналісти запевнили, що їхні запитання — це не допомога росії, і їм ніхто не повідомляв вищевказану інформацію особисто, усі ці дані, за їхніми словами, містилися в секретних документах, які потрапили в мережу. Журналісти казали, що в документах є інформація про прослуховування Зеленського з боку США. Ймовірно, таким чином вони намагались пояснити свої джерела. Зеленський продовжував наполягати на тому, що журналістам хтось передав секретні документи.
- Зеленський: Ви маєте доступ. Ви зараз цитуєте якісь документи, як оригінали, не розуміючи відповідальності за це. Ви просто говорите про якусь інформацію. Для мене це незрозуміла інформація, але в цьому в нашому діалозі я хочу зрозуміти, навіщо ви це робите.
- Зеленський: Цих [документів про Пригожина і ГУР] не були в інтернеті, вони були частиною чогось. Ми, нормальне суспільство, не могли отримати доступу до всього цього. Не могли. А потім, я думаю, почала з’являтися інформація, яку почали публікувати частково. Я думаю, що це ваші [дані] — чи вашої редакції, чи когось ще. Тому сьогодні ви публікуєте цю інформацію частинами. Ви публікуєте інформацію про контрнаступ України, про те чи інше. Я вам сказав, що я думаю, що це — як би висловитися... — хтось десь почув, хтось десь щось опублікував, але інформацію скомпілювали, і вона різна, і не працює на користь Україні.
- WP: Ми прийшли поговорити з вами про це. Вона [інформація] явно чутлива для вас та вашої країни.
- Зеленський: Це не чутливо. Якщо я вам відповім, що це секретно, то це [значить] справжні документи. Будь ласка, перестаньте грати зі мною в ігри. Я — президент воюючої країни.