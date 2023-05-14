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WP питала Зеленського про зв’язок ГУР з Євгенієм Пригожиним. Цей фрагмент з інтерв’ю потім видалили

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Telegram / Zelenskiy / Official

Американська газета The Washington Post 1 травня взяла інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського і опублікувала його розшифровку 13 травня. Проте деякі користувачі, пише «Російська служба ВВС», помітили, що після публікації з оригіналу розшифровки видалили великий фрагмент.

У ньому Зеленський відповів на серію запитань про квітневий витік американських секретних документів, у яких, як стверджували журналісти, були дані про контакти Головного управління розвідки Міноборони України з власником російської «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним. Ось архівна версія повного інтерв’ю The Washington Post.

При порівнянні розшифровок видно, що з доступної на сайті WP версії зник наступний фрагмент:

Журналісти запевнили, що їхні запитання — це не допомога росії, і їм ніхто не повідомляв вищевказану інформацію особисто, усі ці дані, за їхніми словами, містилися в секретних документах, які потрапили в мережу. Журналісти казали, що в документах є інформація про прослуховування Зеленського з боку США. Ймовірно, таким чином вони намагались пояснити свої джерела. Зеленський продовжував наполягати на тому, що журналістам хтось передав секретні документи.