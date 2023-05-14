WP питала Зеленського про зв’язок ГУР з Євгенієм Пригожиним. Цей фрагмент з інтерв’ю потім видалили

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Американська газета The Washington Post 1 травня взяла інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського і опублікувала його розшифровку 13 травня. Проте деякі користувачі, пише «Російська служба ВВС», помітили, що після публікації з оригіналу розшифровки видалили великий фрагмент.

У ньому Зеленський відповів на серію запитань про квітневий витік американських секретних документів, у яких, як стверджували журналісти, були дані про контакти Головного управління розвідки Міноборони України з власником російської «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним. Ось архівна версія повного інтерв’ю The Washington Post.

При порівнянні розшифровок видно, що з доступної на сайті WP версії зник наступний фрагмент:

The Washington Post: У документах йдеться, що ГУР, ваше розвідувальне управління, має неофіційні контакти з Євгенієм Пригожиним, про які ви знали, зокрема про зустріч Євгенія Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда?

У документах йдеться, що ГУР, ваше розвідувальне управління, має неофіційні контакти з Євгенієм Пригожиним, про які ви знали, зокрема про зустріч Євгенія Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда? Володимир Зеленський: Це питання [воєнної] розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? Дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду говорить про діяльність нашої розвідки, я теж хотів би поставити вам запитання: «З якими джерелами з України ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки?» Тому що це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?

Це питання [воєнної] розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? Дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду говорить про діяльність нашої розвідки, я теж хотів би поставити вам запитання: «З якими джерелами з України ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки?» Тому що це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте? WP: Я розмовляв із чиновниками в уряді, але ці документи не з України, вони з...

Я розмовляв із чиновниками в уряді, але ці документи не з України, вони з... Зеленський: Не має значення, звідки документи. Питання, з яким українським чиновником ви розмовляли? Тому що, якщо вони щось говорять про нашу розвідку, — це зрада. Якщо щось говорять про конкретний наступальний план того чи іншого генерала — це теж зрада. Я тому й запитав вас, з якими українцями ви розмовляєте?

Не має значення, звідки документи. Питання, з яким українським чиновником ви розмовляли? Тому що, якщо вони щось говорять про нашу розвідку, — це зрада. Якщо щось говорять про конкретний наступальний план того чи іншого генерала — це теж зрада. Я тому й запитав вас, з якими українцями ви розмовляєте? WP: Про ці конкретні документи? Ви перша людина, з якою я говорю про них.

Про ці конкретні документи? Ви перша людина, з якою я говорю про них. Зеленський: Добре.

Добре. WP: Я можу вам прочитати, яка саме інформація є про Пригожина і ГУР. Тринадцятого лютого начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив вам про російський план дестабілізувати Молдову за допомогою двох колишніх співробітників «ПВК Вагнера». Буданов повідомив вам, що розглядає цю російську схему, як спосіб [російської сторони] викрити Пригожина [в контактах з ГУР], тому що «ми маємо з ним справу». Ви доручили Буданову поінформувати президента Молдови Майю Санду, а Буданов вам сказав, що ГУР повідомило Пригожину про те, що його буде оголошено зрадником, який працює на Україну. У документі також йдеться, що Буданов очікував використання росіянами подробиць таємних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами ГУР в Африці...

Я можу вам прочитати, яка саме інформація є про Пригожина і ГУР. Тринадцятого лютого начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив вам про російський план дестабілізувати Молдову за допомогою двох колишніх співробітників «ПВК Вагнера». Буданов повідомив вам, що розглядає цю російську схему, як спосіб [російської сторони] викрити Пригожина [в контактах з ГУР], тому що «ми маємо з ним справу». Ви доручили Буданову поінформувати президента Молдови Майю Санду, а Буданов вам сказав, що ГУР повідомило Пригожину про те, що його буде оголошено зрадником, який працює на Україну. У документі також йдеться, що Буданов очікував використання росіянами подробиць таємних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами ГУР в Африці... Зеленський: Слухайте, якщо чесно, ви просто щось читаєте, щось говорите. Я просто не розумію, звідки ви це берете, з ким розмовляєте і таке інше. Ви розповідаєте про те, як я зустрічався з Будановим. Це говорить про те, що у вас, як би це висловитися… Схоже, що у вас є люди, які мають якісь записи, чи у вас є докази, чи у вас є щось, бо це так виглядає. Ви знову робите, я перепрошую, те, що робили раніше. Ви публікуєте якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі. Отже я не зовсім розумію, про що ви говорите. Я не зовсім розумію вашої мети. Ваша мета — допомогти росії? Це означає, що у нас різні цілі. Якщо я не сиджу з ними за одним столом, то не зовсім розумію, про що ми говоримо. Кожне з цих запитань просто демотивує Україну, демотивує певних партнерів допомагати Україні. Так чи інакше, я просто не розумію вашої мети.

Журналісти запевнили, що їхні запитання — це не допомога росії, і їм ніхто не повідомляв вищевказану інформацію особисто, усі ці дані, за їхніми словами, містилися в секретних документах, які потрапили в мережу. Журналісти казали, що в документах є інформація про прослуховування Зеленського з боку США. Ймовірно, таким чином вони намагались пояснити свої джерела. Зеленський продовжував наполягати на тому, що журналістам хтось передав секретні документи.