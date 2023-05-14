Ізраїль оголосив про ліквідацію всієї верхівки «Ісламського джихаду» в секторі Гази

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що Армія оборони знищила всю верхівку палестинського угруповання «Ісламський джихад» у секторі Гази.

Як пише The Times of Israel, зі слів Нетаньягу, операція «Щит і стріла» пройшла ідеально.

«Діючи несподівано й постійно проявляючи ініціативу, ми знищили все вище керівництво «Ісламського джихаду» в Газі, 17 командних центрів, що їм належали, ліквідували десятки терористів, завдали ударів по складах ракет, вивели з ладу протитанкові загони та багато іншого», — сказав премʼєр.

Усі ліквідовані лідери «Ісламського джихаду» стали жертвами авіаударів. Серед них командувач північної частини сектора Гази, командувач ракетних сил, секретарі військової ради організації, а також понад десять членів угруповання. Жертви є і серед цивільних — щонайменше 25 палестинців загинули в перші дні операції. Десятки постраждали від ракет і снарядів «Ісламського джихаду», які впали під час запусків на території сектора Гази.

В Ізраїлі кількість жертв набагато нижча — один загиблий і до семи поранених.