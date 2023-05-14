Президент Сербії погодився на дострокові вибори після двох поспіль масових розстрілів у Белграді

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Presidency of Serbia / Dimitrije Goll

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що погодився на дострокові вибори в країні. Офіційно він оголосить рішення 26 травня.

Про це Вучич заявив на виставці незареєстрованої зброї, яку здали громадяни Сербії, пише РТС.

Вучич не уточнив, які саме це будуть вибори.

«Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні. Ви [опозиція] не будете визначати, коли відбудуться вибори. Але якщо ви хочете говорити — ми готові говорити», — сказав президент.

Заява Вучича пролунала після кількох масових протестів у столиці Белграді. На них вимагали відставки ключових урядовців і реформи ЗМІ після двох випадків масової стрілянини.