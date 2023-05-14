Українці обрали національне журі «Євробачення-2023»

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Суспільне

Українці обрали склад національного журі «Євробачення-2023» у мобільному застосунку «Дія». Обирали п’ятірку журі з десяти кандидатів, яка обирала найкращих виконавців у фіналі Євробачення-2023.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Суспільне

За підсумками голосування до складу національного журі увійшли:

Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК — 21%

Світлана Тарабарова, співачка, композиторка й авторка пісень — 17%

Тоня Матвієнко, заслужена артистка України — 13%

Собчук Олег, фронтмен і засновник гурту «СКАЙ» — 11%

Євгеній Хмара, композитор і піаніст — 10%

Головою національного журі став Олександр Фоззі Сидоренко, який отримав найбільше голосів.

13 травня у британському Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу «Євробачення». Його відкрив виступ Kalush Orchestra. Переможці тогорічного конкурсу виконали мешап хіта «Стефанія» і нову пісню Changes.