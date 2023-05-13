У Кенії кількість жертв «культу голодної смерті» зросла до 201 людини
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Влада Кенії заявила, що кількість смертей, повʼязаних із «культом голодної смерті» перевищила дві сотні.
Про це пише Reuters.
У кенійському лісі Шакахола 13 травня виявили ще 22 тіла. Таким чином жертв стало 201.
«Наша команда судово-медичних експертів змогла ексгумувати 22 тіла сьогодні», — сказала журналістам регіональний комісар Рода Онянча.
За її словами, у справі затримали ще одного підозрюваного. Загалом арештували 26 людей. Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти.
- У квітні біля міста Малінді в Кенії знайшли масове поховання. Це були послідовники «культу голодної смерті» проповідника Пола Маккензі Нтенге. Маккензі, який за версією слідчих закликав послідовників морити себе голодом, щоб «зустрітися з Ісусом», заперечує провину.
- 12 травня ексгумували ще 29 тіл, у тому числі 12 дітей, яких знайшли в одній могилі.