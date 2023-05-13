У США метеорит віком 4,6 мільярда років пробив дах житлового будинку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Hopewell Township Police Department
У містечку Гоупвелл в американському штаті Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 мільярда років пробив дах житлового будинку.
Про це пише Space.
Камінь невідомого походження впав на будинок минулого тижня, а в четвер, 11 травня, вчені оголосили, що це був метеорит.
«Одразу було очевидно, що це метеорит із класу камʼяних хондритів», — сказав завідувач кафедри фізики Коледжу Нью-Джерсі Нейтан Мегі.
Хондрити — це примітивні гірські породи, з яких складаються 85% метеоритів, знайдених на Землі. Поки що найбільше хондритів знайшли в Антарктиді. У населені пункти такі камені потрапляють вкрай рідко.
Метеорит, який впав у Нью-Джерсі, мав розмір 15 на 10 сантиметрів і важив 0,9 кілограма. Він врізався в будинок у містечку Гоупвелл, пошкодив підлогу і пробив дві дірки в стелі. Мешканка будинку знайшла його близько полудня 8 травня. Камінь був ще теплим.
Згодом жінка передала космічний камінь до сусіднього коледжу для подальшої перевірки.
Експерт з метеоритів Джеррі Делані підтвердив вік космічного каменя — приблизно 4,56 мільярда років. Це означає, що він існує від появи Сонячної системи і є фрагментом того, що залишилося від її створення.
За попередніми оцінками, це хондрит класу LL-6, який містить менше заліза, ніж інші такі екземпляри, і принаймні на 30—40% щільніший за найпоширеніші гірські породи на Землі, такі як сланець або граніт.
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