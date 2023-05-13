Der Spiegel: Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні, щоб посилити протиповітряну оборону
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Defence-Ua
Уряд Німеччини підготував ще один пакет озброєнь для військової підтримки України на суму близько €2,7 мільярда.
Про це повідомляє німецька газета Der Spiegel із посиланням джерела.
Видання наголошує, що федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО та планує передати ще чотири зенітно-ракетні комплекси Iris-T-SLM, 12 пускових установок Iris-T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.
У списку також:
- ще 20 бойових машин піхоти Marder;
- 30 танків Leopard 1;
- 15 зенітних танків Gepard;
- 200 розвідувальних безпілотників;
- додаткові артилерійські боєприпаси;
- бойові броньовані машини.
Der Spiegel пише, що це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала Україні. Про пакет оголосять 14 травня, коли до Німеччини з візитом має приїхати президент України Володимир Зеленський.