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NASA

Сатурн повернув собі статус планети з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі. Кілька місяців тому його випередив газовий гігант Юпітер.

Про це повідомляє The Guardian.

У Сатурна відкрили ще 62 нові супутники, внаслідок чого їхня офіційна загальна кількість досягла 145. Юпітер, який додав 12 супутників до свого рахунку в лютому, має 95 супутників.

«Сатурн не тільки майже подвоїв кількість супутників, у нього тепер більше супутників, ніж у всіх інших планет Сонячної системи разом узятих», — сказав професор Бретт Гладман, астроном з Університету Британської Колумбії, який брав участь у спостереженнях.

Молодим супутникам поки присвоїли ланцюжки цифр і букв, потім їм дадуть імена, засновані на галльських, скандинавських і канадських інуїтських богах, відповідно до угоди для супутників Сатурна. Команда науковців буде консультуватися зі старійшинами інуїтів, щоб запросити пропозиції щодо назв для супутників.