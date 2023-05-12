Один із найбільших виробників алкоголю — Pernod Ricard — планує піти з ринку росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Французька компанія Pernod Ricard знову зупинила експорт усього алкоголю до росії й заявила про намір вийти з російського ринку повністю найближчими місяцями.
Про це пише Bloomberg.
Компанія каже, що їй треба декілька місяців, щоб припинити продажі в росії, де в неї 300 працівників. Уже зараз Pernod Ricard призупинила всі маркетингові інвестиції.
У квітні французький виробник алкоголю вирішив далі вести бізнес у росії, мовляв, нові російські правила «паралельного імпорту», підвищують ризик підробок їхньої продукції.
Це спричинило негативну реакцію з боку європейських споживачів, і компанія була змушена змінити позицію щодо горілки Absolut.
- Pernod Ricard володіє, зокрема, брендами коньяку Martell, віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джину Beefeater, горілки Absolut, текіли Olmeca, шампанського Mumm.