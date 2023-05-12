Угорщина погрожує заблокувати санкції проти росії, якщо Україна не прибере OTP Bank із переліку спонсорів війни

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Peter Szijjarto / Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто погрожує блокувати санкції проти росії, якщо Україна не забере угорський OTP Bank із переліку спонсорів війни.

Про це пише Euronews.

Сіярто каже, що домовитися з Угорщиною «буде дуже важко».

«Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні — скандально й неприйнятно. Це вражає. Це обурливо. Це скандально», — заявив очільник угорського МЗС.

Він сказав, що діяльність банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його включення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти росії.

«Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо одинадцятого пакета санкцій, доки OTP перебуває в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці прибрали OTP зі списку», — підкреслив Сіярто.