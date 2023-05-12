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Уряд підвищує зарплати медикам у зоні бойових дій

Автор:
Ліза Бровко
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NurPhoto / Contributor / Getty Images

Кабмін ухвалив постанову, якою зобовʼязав збільшити мінімальну зарплату медикам, що працюють у зоні активних бойових дій і на прифронтових територіях.

Про це пише Міністерство охорони здоровʼя України.

Нові зарплати стосуються лікарів, фармацевтів, реабілітологів, медсестер, молодших медпрацівників. Ті, хто працює в зоні активних бойових дій, отримуватимуть щонайменше:

На прифронтових територіях встановили такі мінімальні зарплати:

Ця постанова діє до кінця 2023 року і розповсюджується на медиків, які уклали контракт із Національною службою здоровʼя.