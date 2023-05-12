Уряд підвищує зарплати медикам у зоні бойових дій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Кабмін ухвалив постанову, якою зобовʼязав збільшити мінімальну зарплату медикам, що працюють у зоні активних бойових дій і на прифронтових територіях.
Про це пише Міністерство охорони здоровʼя України.
Нові зарплати стосуються лікарів, фармацевтів, реабілітологів, медсестер, молодших медпрацівників. Ті, хто працює в зоні активних бойових дій, отримуватимуть щонайменше:
- 28 тисяч гривень (лікарі, фармацевти, професіонали у галузі охорони здоров’я та професіонали з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоровʼя);
- 18 тисяч гривень (медсестри, медбрати);
- 9 тисяч гривень (молодші медпрацівники).
На прифронтових територіях встановили такі мінімальні зарплати:
- 23 тисяч гривень (аналогічно до переліку вище);
- 15 500 гривень;
- 8 тисяч гривень.
Ця постанова діє до кінця 2023 року і розповсюджується на медиків, які уклали контракт із Національною службою здоровʼя.
- Нещодавно Мінреінтеграції оновило перелік територій, де ведуться активні бойові дії.