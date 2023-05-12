Уряд готує нові програми компенсації за зруйноване житло. Разом із «єВідновлення» діятимуть сертифікати

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Кабінет міністрів розробляє нові механізми компенсації за зруйноване чи пошкоджене під час війни житло. Серед них діятиме і програма «єВідновлення», запущена 10 травня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Наступна програма — це житлові сертифікати тим, чиє житло повністю зруйноване і не підлягає ремонту. Проєкт поки що напрацьовують.

Компенсацію також отримають родини, які встигли за свої гроші відремонтувати пошкоджені будинки і квартири. Над цим механізмом грошової допомоги працює Міністерство з розвитку громад, територій та інфраструктури й Агентство відновлення.