Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі будь-яких товарів і послуг у громадян росії та Білорусі

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабмін України заборонив під час воєнного стану здійснювати публічні закупівлі у громадян росії та Білорусі. Також заборона діятиме 90 днів після скасування воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Також заборонено здійснювати публічні закупівлі у:

компаній, зареєстрованих у росії та Білорусі;

компаній, кінцевим бенефіціаром або акціонером із понад 10% акцій є громадянин росії чи Білорусі (крім тих, що проживають на території України на законних підставах).

Заборона стосується будь-яких товарів, робіт і послуг.