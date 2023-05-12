У ВМС США морських левів навчили грати у відеоігри

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Скріншот з відео

Науковці з військово-морської бази США в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, навчили морського лева грати у відеоігри.

Про це пише Yahoo News.

Морський лев на імʼя Спайк зрозумів концепцію управління курсором на екрані, а потім пройшов серію більш складних ігор.

За словами провідної дослідниці Келлі Віншип, морські ссавці відрізняються від людей тим, що не розчаровуюються у грі.

«Насправді морський лев не зневірююється і не кидає контролер», — сказала вона.

Спайк та інші морські леви беруть участь у Програмі морських ссавців ВМС США, у рамках якої вчені з Тихоокеанського центру військово-морської інформації (NIWC) і Національного фонду морських ссавців (NMMF) обʼєднуються, щоб піклуватися про морських левів і дельфінів ВМС США. У Програмі задіяні близько 300 людей і понад 120 морських левів і дельфінів.