Ексміністр Дмитро Табачник співпрацює з ФСБ. Його викрила Служба безпеки

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Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді.

Встановлено, що він перебуває на прямому звʼязку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Після початку повномасштабного вторгнення він координував з представником російської спецслужби підривну діяльність проти України.

За даними слідства, Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Також Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора.

Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф.

Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «Единая россия».

Табачник спільно з Мурадом Саїдовим, так званим смотрящим від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

У листопаді 2022 року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки наклала арешт на його майно.