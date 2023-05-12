Китай оголосив, коли його спеціальний представник прибуде в Україну

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Китай оголосив, що 15 травня до України прибуде його спеціальний представник, який обговорюватиме «політичне врегулювання» війни росії проти України.

Про це пише Bloomberg.

За словами речника китайського МЗС Вана Веньбіня, 15 травня спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, а потім також Польщу, Францію, Німеччину та росію.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові із Зеленським 26 квітня заявив, що Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні».

Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав відповідно до міжнародного права під час ефіру на французькому телеканалі. Це викликало гнів з боку країн Балтії та інших держав. Пізніше Китай видалив стенограму виступу і заявив, що він не відображає політику уряду.