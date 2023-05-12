Росія знову атакує дорогу на Костянтинівку. Яка ситуація на фронті

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Українські авіація та артилерія за минулу добу вразили 33 райони зосередження росіян, 11 пунктів управління та девʼять позицій артилерії. Загалом Сили оборони за минулу добу знищили 750 російських окупантів, 15 артилерійських систем і 27 одиниць техніки, повідомили у зведенні Генштабу.

Військові заявляють, що найжорстокіші бої продовжуються за Бахмут і Марʼїнку, на Донбасі за добу ЗСУ відбили 44 атаки противника. У районі Кремінної окупанти намагалися наступати в районі Серебрянського лісництва, але не мали успіху.

Триває штурм Бахмуту, у місті точаться бої. Також загарбники безуспішно атакували в напрямку Ступочок (дорога на Костянтинівку).

Біля Донецька росіяни наступали в районі Авдіївки та Новомихайлівки, але були відкинуті. Українські воїни відбили численні атаки в районі Марʼїнки.