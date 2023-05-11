Суд оголосив вирок ексочільнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретарю
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суд у Кропивницькому виніс вирок колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП Петру Губеню. Також оголосили вирок і секретарю єпархії Роману Кондратюку.
Про це пише «Суспільне».
Для обох призначили однакове покарання — три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, а також рік без права обіймати керівні посади у релігійних організаціях.
У справі йшлося, що у вересні 2021 року Роман Кондратюк за вказівкою Петра Губеня завантажив і вивчав духовну літературу російського видавництва, зокрема, книги «Русская церковь на страже православия в ХХІ веке», «Вклад в диалог украинской автокефалии», «Украинский церковный вопрос», «Современный украинский вопрос», «Правила церквей и единство церкви». Потім презентував їх на засіданні благочинних у грудні того ж року.
Прокурор зазначив, що чоловіки робили це «з метою розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті». Обидва визнали провину, проте мають іще 30 днів, аби оскаржити рішення.
- У грудні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) Іоасафу (Губень), який виправдовував окупацію Криму. Слідство заявляло, що він «входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні».