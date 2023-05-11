Суд оголосив вирок ексочільнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретарю

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд у Кропивницькому виніс вирок колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП Петру Губеню. Також оголосили вирок і секретарю єпархії Роману Кондратюку.

Про це пише «Суспільне».

Для обох призначили однакове покарання — три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, а також рік без права обіймати керівні посади у релігійних організаціях.

У справі йшлося, що у вересні 2021 року Роман Кондратюк за вказівкою Петра Губеня завантажив і вивчав духовну літературу російського видавництва, зокрема, книги «Русская церковь на страже православия в ХХІ веке», «Вклад в диалог украинской автокефалии», «Украинский церковный вопрос», «Современный украинский вопрос», «Правила церквей и единство церкви». Потім презентував їх на засіданні благочинних у грудні того ж року.

Прокурор зазначив, що чоловіки робили це «з метою розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті». Обидва визнали провину, проте мають іще 30 днів, аби оскаржити рішення.