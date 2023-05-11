У ЄС закликали Грузію дотримуватися санкцій проти російської авіації через плани відновити рейси з рф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Rock Cohen / Flickr
У Європейському Союзі нагадали Грузії про введені санкції проти російської авіації через плани відновити рейси з рф і закликали дотримуватися цих обмежень.
Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Петер Стано.
«Євросоюз закликає Грузію, яка прагне стати кандидатом на вступ, слідувати чинним європейським санкціям, як це роблять інші партнери по ЄС. І наголошуємо на необхідності уважно спостерігати за будь-якими спробами обійти санкції, особливо в авіасекторі», — сказав він.
Також речник наголосив, що Грузії не варто дозволяти російським літакам прибувати до країни через питання безпеки. Він нагадав, що через санкції переважну більшість російського авіафлоту неможливо модернізувати або ремонтувати. Це порушує міжнародні стандарти безпеки.
- 10 травня президент росії володимир путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Мінтранс росії вже заявив, що перевізники готуються відновити польоти та планують щотижня виконувати сім прямих рейсів з Москви до Тбілісі й назад.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це провокацією і навіть скликала Раду безпеки країни. Натомість у грузинському уряді не бачать нічого поганого у відновленні авіасполучення. Там вважають, що це потрібно зробити з гуманітарних міркувань.