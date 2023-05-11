У ЄС закликали Грузію дотримуватися санкцій проти російської авіації через плани відновити рейси з рф

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Rock Cohen / Flickr

У Європейському Союзі нагадали Грузії про введені санкції проти російської авіації через плани відновити рейси з рф і закликали дотримуватися цих обмежень.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

«Євросоюз закликає Грузію, яка прагне стати кандидатом на вступ, слідувати чинним європейським санкціям, як це роблять інші партнери по ЄС. І наголошуємо на необхідності уважно спостерігати за будь-якими спробами обійти санкції, особливо в авіасекторі», — сказав він.

Також речник наголосив, що Грузії не варто дозволяти російським літакам прибувати до країни через питання безпеки. Він нагадав, що через санкції переважну більшість російського авіафлоту неможливо модернізувати або ремонтувати. Це порушує міжнародні стандарти безпеки.