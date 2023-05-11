Parimatch звільнила весь колектив. 12 травня компанія закривається
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Букмекерська компанія Parimatch звільнила весь колектив, вона остаточно закривається. Про це 10 травня повідомила вже колишня СЕО Наталія Гілевич.
«12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Увесь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії», — написала Гілевич.
- 10 березня 2023 року Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 287 юридичних осіб, серед яких і Parimatch. У переліку «Покерматч.ЮА», «Поінтлото», «Твоя беттінгова компанія», «Плей Фан Інвестмент», «Фінансова Компанія Лео» та інші. Санкції розраховані на 50 років. Вони блокують активи, обмежують торгові операції, забороняють виводити капітал, а також анулюють ліцензії.
- 12 березня компанія оголосила про призупинення діяльності в Україні через санкції. Parimatch обіцяла повернути гроші клієнтам з балансів. Гендиректор холдингу Parimatch Максим Ляшко казав, що на рахунках компанії «зависло» 250 мільйонів гривень клієнтів.