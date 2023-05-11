Parimatch звільнила весь колектив. 12 травня компанія закривається

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Букмекерська компанія Parimatch звільнила весь колектив, вона остаточно закривається. Про це 10 травня повідомила вже колишня СЕО Наталія Гілевич.

«12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Увесь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії», — написала Гілевич.