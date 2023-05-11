Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик за 9 мільярдів світлових років від Землі

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Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактику сузірʼї Дракона, за 9 мільярдів світлових років від Землі.

Про це пише Space.

Це скупчення галактик має назву eMACS J1823.1+7822. Воно складається з кількох еліптичних галактик, які діють як гравітаційна лінза. Скупчення спотворює форму галактик навколо нього, надаючи їм витягнуту форму. Деякі з них схожі на дуги, а інші — на яскраві смуги.

Викривлення, спричинені скупченнями галактик на кшталт eMACS J1823.1+7822, можуть допомогти астрономам досліджувати темну матерію, яка становить близько 85% маси у Всесвіті. Вона невидима, оскільки не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням.