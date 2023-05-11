Командувач ОСУВ «Північ» Наєв розповів, яка ППО захищає Київ

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УНІАН

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони Києва.

За його словами, у столиці працюють два ешелони ППО.

Перший складається з мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення ворога в повітрі на найбільш загрозливих напрямках.

Перший ешелон використовує ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ «Шилка», стаціонарний DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК «Ігла-1», ПЗРК «Стріла-2», ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet , ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо.

У другому ешелоні працюють підрозділи Повітряних сил ЗСУ. На озброєнні у них є зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, «Бук-Ml», С-125, ЗРК NASAMS, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale тощо.