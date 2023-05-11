Google запускає наступне покоління власної мовної моделі, на якій працюватиме чат-бот Bard
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
Компанія Google оголосила про запуск наступного покоління власної великої мовної моделі PaLM 2, яка ляже в основу оновленого чат-бота Bard і функціонуватиме як базова технологія для більшості нових функцій штучного інтелекту.
Про це пише The Verge.
Як зазначив старший науковий директор Google Слава Петров, PaLM 2 набагато краще справляється з низкою текстових завдань, зокрема з кодуванням і перекладом.
«Вона значно досконаліша за PaLM 1, про яку ми оголосили у квітні 2022 року», — сказав Петров.
У Google стверджують, що PaLM 2 краще підходить для математики та логіки, оскільки ця модель вчилася на великій кількості математичних і наукових текстів.
Також PaLM 2 отримала покращені можливості для написання та налаштування коду. Модель навчалась на 20 мовах програмування, включно з популярними JavaScript і Python, а також Prolog, Verilog і Fortran. PaLM 2 лягла в основу Codey — спеціалізованої моделі Google для кодування та налаштування, яку запустили як частину служби доповнення та генерації коду.
Крім цього, PaLM 2 навчалась на корпусі з понад 100 мов, що покращить роботу ШІ-інструментів компанії з «багатомовними завданнями».
PaLM 2 вже доступна для розробників через Google PaLM API, Firebase і Colab.
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