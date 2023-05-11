У Херсоні з 16 травня скоротять комендантську годину
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
У Херсоні з 16 травня скорочують комендантську годину. Вона починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 05:00.
Про це 11 травня повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Крім того, у Херсоні продовжили дозвіл на продаж алкоголю до 15 червня 2023 року. Проте, як і раніше, придбати його можна буде лише з 10:00 до 15:00.
- У Херсоні з 20:00 5 травня і до 06:00 8 травня тривала комендантська година, яка мала полегшити роботу правоохоронцям. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 10 травня відзвітував про її результати.