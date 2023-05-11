Гурт Imagine Dragons випустив кліп про 14-річного українця, чий будинок зруйнувала росія

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Американський гурт Imagine Dragons презентував кліп на пісню “Crushed”, у якому показано реальну історію 14-річного Олександра із села Новогригорівка на Миколаївщині. Він жив в окупації 5 місяців, а щоб вижити, переховувався в бомбосховищі. Зараз будинок і школа хлопця зруйновані, але він мріє все відновити.

Фронтмен гурту Ден Рейнольдс закликав шанувальників зробити благодійні внески у фонд United24, щоб допомогти українцям відновити житло, зруйноване російськими окупантами.

Після повномасштабного російського вторгнення Imagine Dragons скасували свої концерти в росії. Гурт брав участь у благодійному концерті на підтримку України Save Ukraine, а на початку червня 2022 року під час концерту в Празі (Чехія) Рейнольдс підняв на сцені український прапор.

Улітку 2023 року гурт став амбасадором United24.