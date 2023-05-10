«Маємо майже 30 сильних кандидатів». Міністр Кулеба підбив перші підсумки відкритих вакансій на послів

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підбив перші підсумки відкритих вакансій на посади послів. Він розповів, що вже відібрали майже 30 сильних кандидатів.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Особливо мене зачепили резюме українців, які працюють на керівних посадах у відомих західних компаніях, але готові їхати послами України в Африку. Є навіть іноземний громадянин українського походження. Українці з України в основному хочуть працювати в Європі», — зазначив Кулеба.

За його словами, загалом свої заявки подали 1 038 людей. Серед них 75 чинних та колишніх дипломатів, 126 науковців і викладачів, 387 підприємців і представників ділових кіл, 56 держслужбовців і працівників державних підприємств, 77 кандидатів з сектора безпеки та оборони, 38 представників громадянського суспільства, 44 правники, а також багато інших: студенти, медійники, місцеві депутати, медики тощо.

Кулеба розповів, що були люди, які подалися «по приколу» — вкрай переоцінивши свої сили. Були й такі, хто не дотягує до посади посла, але цілком може працювати на дипломатичних посадах. Їм запропонують взяти участь у конкурсах на різні вакантні посади в МЗС та дипустановах.

«Ми знайшли майже тридцять дуже сильних кандидатів на посади послів. Зараз вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС. На тих, хто пройде цей етап, чекає безпекова перевірка і співбесіда зі мною. Після цього я сформую фінальний список кандидатів та запропоную президенту розглянути ці кандидатури», — пояснив міністр.