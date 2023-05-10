Uber тестує функцію бронювання авіаквитків у застосунку. Зараз вона доступна у Великій Британії

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Сервіс виклику таксі Uber тепер можна використовувати для бронювання внутрішніх і міжнародних рейсів у Великій Британії — компанія планує вийти й на інші ринки з цією функцією.

Про це пише The Verge.

Як сказав генеральний менеджер Uber у Великій Британії Ендрю Брем, компанія зробить бронювання авіаквитків доступним для інших країн уже в «найближчі тижні», аби створити «суперзастосунок для подорожей».

Користувачі Uber можуть забронювати авіарейс, ввівши необхідні особисті дані, інформацію про подорож, пункт призначення та дати, щоб знайти потрібні рейси. Якщо переліт пропонує велика авіакомпанія, то вибрати собі місце й оплатити його можна буде одразу в застосунку.

Як відомо, Uber братиме комісію з кожного продажу авіаквитка та, імовірно, додасть додаткову комісію до бронювання квитків у майбутньому.