У Руанді знайшли нове масове поховання жертв геноциду. Там лежать понад 1 100 тіл
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Inisheer / Wikipedia
Навесні на розкопках на півдні Руанди археологи виявили нове масове поховання жертв геноциду народу тутсі, який вчинили у 1994 році.
Про це пише France24.
У похованні знайшли понад 1 100 тіл людей, убитих під час різанини в церкві та парафії Мібірізі у квітні 1994 року.
Наразі це поховання вважається найбільшим із тих, які знайшли в період з 2020 року.
- Геноцид у Руанді почався 6 квітня 1994 року, коли представники народу хуту почали знищувати споріднений народ тутсі. За три місяці радикали-хуту вбили від 500 тисяч до мільйона людей, зокрема й тих хуту, які не підтримали насильство. Край геноциду поклав військовий союз тутсі та поміркованих хуту, відомий як «Руандійський патріотичний фронт».