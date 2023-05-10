Зґвалтування неповнолітньої у Черкасах: двох поліцейських та їхнього знайомого відправили під цілодобовий домашній арешт

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ДБР

Трьох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини у Черкасах, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

Сторона обвинувачення просила взяти підозрюваних під варту. Однак 8 травня суд ухвалив рішення про цілодобовий арешт усіх трьох фігурантів.

Наразі прокурори готуються оскаржити рішення суду. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає від 7 до 12 років увʼязнення за зґвалтування неповнолітньої групою людей.