Росія виходить із Договору про звичайні збройні сили в Європі. Документ обмежував кількість зброї
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Росія повністю вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі, який підписали з країнами НАТО в 1990 році в Парижі.
Відповідний указ президент рф володимир путін підписав 10 травня.
Росія припинила участь у цьому Договорі ще у 2007 році, однак вона залишалася країною-учасницею договору.
Документ (ось його текст) обмежував кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць, а також передбачав знищення надлишкової зброї. Колективно учасники договору погодилися, що жодна сторона не може мати більше, ніж:
- 20 тисяч танків;
- 20 тисяч одиниць артилерії;
- 30 тисяч бойових броньованих машин;
- 6 800 бойових літаків;
- 2 тисячі ударних гелікоптерів.
Угода також встановила однакові ліміти техніки, які активні підрозділи можуть розгорнути:
- 16 500 танків;
- 17 000 одиниць артилерії;
- 27 300 бойових броньованих машин.
Щоб досягти необхідної максимальної чисельності, зайве обладнання мали знищити або, якщо можливо, переобладнати для невійськових цілей. Україна ратифікувала цю угоду 1 липня 1992 року, вона безстрокова.