У Польщі попередньо встановили, що поблизу Бидгощу впала російська крилата ракета Х-55. Її запускали з Білорусі

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У Польщі попередньо встановили, що уламки, які знайшли в місті Замосць (неподалік Бидгощу), — від російської крилатої ракети Х-55.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM із посиланням на неофіційні висновки Технологічного інституту Військово-повітряних сил.

У Польщі немає ані таких ракет, ані систем, які могли б їх запускати. Якщо остаточно підтвердиться, що це крилата ракета Х-55, то її запустили з російського літака і потрапила вона до Польщі через східний кордон.

У середині грудня 2022 року росіяни масово обстріляли Україну. Для атаки використовували й дислоковані в Білорусі літаки. Тоді поблизу повітряного простору НАТО зʼявився бомбардувальник Су-34, тому бойові літаки НАТО підняли в повітря. На радарах Польщі зʼявився обʼєкт, який прилетів до країни з Білорусі. Польські служби відстежили обʼєкт, але втратили його неподалік Бидгощу. Сталося це приблизно за два кілометри від того місця, де наприкінці квітня випадково знайшли уламки ракети.

Джерела RMF FM розповіли, що пошуки проводили відразу після інциденту, але після невдач їх припинили, зокрема через складні погодні умови. Через Польщу в той час проходив фронт із сильними хуртовинами.

Місце падіння ракети. RMF FM

Журналісти RMF FM також встановили, що польські військові, усупереч своєму обовʼязку, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі. Слідчі не отримували жодних повідомлень у цій справі та, як вдалося зʼясувати журналістам, провадження у цій справі відкрили лише наприкінці квітня 2023 року.

Ба більше, розслідування розпочали через кілька місяців після повідомлення не військової, а цивільної влади, що дізналися про ракету від людей. Поки що прокуратура кваліфікувала падіння крилатої ракети як таке, що створило загрозу життю і здоровʼю багатьох людей. Однак не виключено, що тепер кваліфікацію змінять.