«Крим.Реалії» виявили понад 200 військових обʼєктів у Криму — мапа

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Журналісти проєкту «Крим.Реалії» виявили понад 200 військових обʼєктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній мапі.

Там зафіксовані полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту — загалом 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові обʼєкти в 10 категоріях.

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Мапу складали з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік. Усі дані позначені з точними координатами та фото. Таким чином журналісти насамперед хочуть попередити кримчан про небезпеку, повʼязану із цими місцями.